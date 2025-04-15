المركزية - التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السّيناتور الفرنسي ستيفان رافير وجرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء النائب الياس حنكش، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله والمحامي شربل رستم ومساعدا رافير رالف أطرش ولورينزو لونغو.

شدد رئيس الكتائب امام زواره على أهمية المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منحت الامل والثقة للبنانيين وطمأنت الخارج. وتم التطرق الى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية ولا سيما ال 1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد االشرعية، وفرض السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.