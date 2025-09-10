المركزية - التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، على رأس وفد، حيث جرى عرض للتطورات الأخيرة ولا سيما الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.

شارك في اللقاء النائب إلياس حنكش، عضوا المكتب السياسي وليد فارس وجورج جمهوري، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.

وعبّر رئيس الكتائب عن استنكاره الشديد للعدوان الإسرائيلي، معلناً تضامنه الكامل مع دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، ومؤكداً الوقوف إلى جانبها في هذه الظروف. كما حمّل السفير القطري رسالة تضامن إلى الدوحة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي دأبت قطر على القيام به لمساعدة لبنان، سواء عبر دعم الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية، أو من خلال مساهماتها الكبيرة في تعزيز الاقتصاد والوقوف إلى جانب اللبنانيين في أصعب المحن التي مرّوا بها.