المركزية - التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير البريطاني هاميش كويل، وجرى خلال اللقاء بحث في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

شارك في الاجتماع عضو المكتب السياسي غسان أبو جوده، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، والمستشار السياسي في السفارة البريطانية غدي ضو.

وأكد الجميّل خلال اللقاء "أهمية أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال حصر السلاح بيد الجيش وتنفيذ القرارات الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة وجعلها نافذة". كما شدّد على "ضرورة دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد لحماية الاستقرار".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الكتائب أنّ "إنهاء ملف السلاح يشكّل مدخلاً أساسياً للشروع في إعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي".

كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات، حيث أكد الجميّل "تمسّك الكتائب بحق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لـ 128 نائباً في مجلس النواب، باعتبار أن مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حقّ ثابت كفله القانون".