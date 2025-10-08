المركزية - استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكوا روميرو بوك وقنصل ارمينيا في المكسيك جاك سحاقيان، وتم التداول في آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والاقليمية.



حضر اللقاء الامين العام للحزب وليد فارس، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، عضو المجلس المركزي غابي سمعان والسيد مروان متني.



وتم التأكيد على اهمية علاقة الصداقة بين البلدين وضرورة تكثيف التواصل والتعاون.