Jul 12, 2025 3:40 PMClock
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رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي: هذه حرب عبوات وحماس تنصب كمائن وتبادر بالسيطرة على نقاط الضعف

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