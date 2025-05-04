May 4, 2025 8:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الحكومة نواف سلام من وزارة الداخلية: العملية الإنتخابية حصلت بسلاسة ولم يحدث ما يعطّلها والشكاوى كانت قليلة جداً والانتخابات البلدية مناسبة لاختيار أعضاء جدد وتفعيل الدور الإنمائي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o