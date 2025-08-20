Aug 20, 2025 6:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الحكومة نواف سلام: من المهم التجديد لـ "اليونيفيل " نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار وهي تساند الجيش في بسط سلطته جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o