Jun 26, 2025 7:59 AMClock
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سلام: لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة نكتبها معاً

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "مع بداية السنة الهجرية الجديدة، أطيب التمنيات للبنانيين جميعاً، وللمسلمين خصوصاً. نأمل أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام بمسار الدولة، وبناء مؤسسات قادرة وفاعلة، تكرّس الاستقرار وتستعيد ثقة الناس. لبنان بحاجة إلى صفحة جديدة… نكتبها معاً".
 

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