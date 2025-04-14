Apr 14, 2025 6:15 PMClock
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رئيس الحكومة نواف سلام: قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين، وقد اتفقت مع السلطات السورية على قاعدة لحسن الجوار

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