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رئيس الحكومة نواف سلام ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: "ما سمعت هالشي أنا"

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