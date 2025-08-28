آخر الأخبار
Aug 28, 2025 4:09 PM
رئيس الحكومة نواف سلام: تلقيت إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
وزارة الخارجية السورية: ملف المفقودين والمختفين قسرًا سيظل أولوية و...
2025-08-30 16:29:12
العثور على محلقة إسرائيلية في حديقة أحد المنازل في مدينة بنت جبيل ف...
2025-08-30 16:20:11
رئيس الوزراء العراقي يحذَّر في اتصال هاتفي مع ماكرون من مخاطر اندلا...
2025-08-30 16:18:54
وزارة الخارجية السورية: ملف المفقودين والمختفين قسرًا سيظل أولوية وطنية لا يمكن طيّها
قاسم هاشم: زيارة الوفد الأميركي خالية الوفاض وعلينا تعزيز الوحدة الداخلية
إنقاذ راعٍ سقط في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل
العثور على محلقة إسرائيلية في حديقة أحد المنازل في مدينة بنت جبيل في الجنوب
رئيس الوزراء العراقي يحذَّر في اتصال هاتفي مع ماكرون من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها
حملة أمنية في طرطوس ضد الخلايا الإرهابية
أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستوقف في الأيام المقبلة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات فوق مدينة غزة
الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الايراني لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
عشية جلسة 5 أيلول.. الحكومة تُجدّد إلتزامها بـ"أهداف" ورقتها
كلمة "مهمة" لبري غدا: لتجنّب الاخطاء الأخيرة والحوار حول السلاح؟
دعم سني روحي لسلام وللقرارات الوزارية.. والحزب: لن نسلّم طلقة واحدة!
أحمد الحريري يُكرّم نواب "شباب المستقبل": لحماية القرار الوطني من "السندان الإيراني" و"المطرقة الإسرائيلية"
شيخ العقل وتيمور جنبلاط في احتفال العرفان المركزي: ضمانتنا الهوية العربية
مفوض عام الأونروا: طواقم طبية وصحفيون وعاملون بالمجال الإنساني قتلوا في غزة بشكل لا سابق له في التاريخ الحديث
دوليات
منظمة الصحة: تفشي الكوليرا يزداد في شكل حاد
صحة
متى يجب تنظيف الأسنان صباحا.. قبل أم بعد الإفطار؟
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
ناصر الدين في مؤتمر الاغتراب الطبي: لبنان الصحي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب
بخاش: نطلق اليوم منصّة إيبوقراط لجمع أطباء لبنان حول العالم
ما هي تقنية الـ ICTriplex التي ابتكرها سالم للقضاء على السرطان؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
4:29 PM
وزارة الخارجية السورية: ملف المفقودين والمختفين قسرًا سيظل أولوية وطنية لا يمكن طيّها
4:27 PM
قاسم هاشم: زيارة الوفد الأميركي خالية الوفاض وعلينا تعزيز الوحدة الداخلية
4:22 PM
إنقاذ راعٍ سقط في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل
4:20 PM
العثور على محلقة إسرائيلية في حديقة أحد المنازل في مدينة بنت جبيل في الجنوب
4:18 PM
رئيس الوزراء العراقي يحذَّر في اتصال هاتفي مع ماكرون من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها
4:12 PM
حملة أمنية في طرطوس ضد الخلايا الإرهابية
4:03 PM
أسوشيتد برس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستوقف في الأيام المقبلة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات فوق مدينة غزة
3:46 PM
الخارجية المصرية: اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الايراني لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
3:46 PM
الحكومة تجدّد إلتزامها بـ"أهداف" ورقتها.. وكلمة مهمة لبري غدا
3:43 PM
أحمد الحريري: لحماية القرار الوطني من "السندان الإيراني" و"المطرقة الإسرائيلية"
أخبار محلية
3:22 PM
عز الدين: لن نستسلم أو نسلم سلاحنا ولا حت...
أخبار محلية
2:06 PM
هاشم يكشف عن مضمون الكلمة المرتقبة لبري
أخبار محلية
1:55 PM
متري يؤكد: ورقة برّاك سقطت والحكومة باتت ف...
أخبار محلية
1:16 PM
الشرعي الاعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد ال...
عدل وأمن
12:30 PM
تفكيك جهاز تجسس اسرائيلي جنوبا
أخبار محلية
12:30 PM
سلام: ما تقوم به الحكومة هو لتكريس مفهوم ا...
أخبار محلية
11:48 AM
عون: أفضل ما نفعله وفاء للإمام المغيّب أن ...
خاص
11:36 AM
زيارة الوفدالسوري مؤجلة..لِمَ الصمت حول مص...
خاص
11:06 AM
اذا أسقطت الحكومةورقتَها..أي وسيلةللتحرير ...
