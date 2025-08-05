Aug 5, 2025 8:43 PMClock
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رئيس الحكومة نواف سلام بعد مجلس الوزراء: بناء على البيان الوزاري لحكومة الاصلاح والانقاذ والذي أكد على ان الدولة اللبنانية تلتزم بأمن البلاد ومسؤولية الدفاع عن حدودها وتنفيذ القرار 1701 من دون اجتزاء وبعد ان اطلع المجلس على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر الموفد توماس باراك وعلى التعديلات التي اضافتها عليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش بالورقة الاميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي

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