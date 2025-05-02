May 2, 2025 6:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الحكومة نواف سلام بعد إقرار قانون استقلالية القضاء: مشروع استقلالية القضاء يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o