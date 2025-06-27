Jun 27, 2025 12:58 PMClock
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رئيس الحكومة نواف سلام أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى دولة قطر، واللقاءات التي عقدها مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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