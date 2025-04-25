Apr 25, 2025 10:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الحكومة السابق حسان دياب يمثل أمام قاضي التحقيق الأول طارق البيطار في قصر العدل وفي المعلومات أن دياب لم يتبلغ بموعد الجلسة لتواجده في الخارج إلا أنه قرر المثول لعدم عرقلة التحقيق

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o