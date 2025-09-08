Sep 8, 2025 6:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الحكومة الإسبانية: ما يجري في غزة إبادة جماعية وإسبانيا لن تقف على الحياد حتى تنتهي الإبادة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o