Apr 24, 2025 2:04 PMClock
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رئيس الحكومة اقترح تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش

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