أبرز الأحداث
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط: مرحلة حساسة نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما حصل في السويداء ونؤكد انه لا تبنى الدول بالعنف ونجدد استنكار الجرائم التي ارتكبت في جبل العرب

