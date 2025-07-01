استقبل رئيس الجمهورية العماد ​جوزف عون​ في قصر بعبدا، وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود التي اطلعته على برنامج عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل، والإجراءات المتخذة لاعادة افتتاح مغارة جعيتا امام الجمهور. كذلك تطرق البحث الى وضع المهرجانات الدولية لهذا الصيف والتحضيرات الجارية لاطلاقها بعد استقرار الوضع الأمني.



وأشارت وزيرة السياحة الى انها واثقة من ان الموسم السياحي هذا الصيف سيكون ناجحاً، لا سيما بعد عودة حجوزات الى الرحلات الجوية، والى الفنادق والمطاعم، والتي كانت علّقت او ألغيت نتيجة المواجهات الإسرائيلية- الإيرانية.