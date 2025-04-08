كشفت مصادر مطلعة لقناة “الجديد” أن رئيس الجمهورية جوزف عون يخطط لإطلاق حوار ثنائي مع حزب الله، يهدف إلى بحث ملف حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل الجنوب والمناطق المحيطة شمال الليطاني.

في السياق نفسه، أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجديد”، أن بري متفق مع الرئيس على أن معالجة ملف السلاح في الشمال يجب أن تُدرج ضمن إطار إستراتيجية وطنية شاملة تُناقش على طاولة حوار يحددها رئيس الجمهورية جوزاف عون، مشددة على أن لبنان ينتظر عودة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد أن تم تسليمها مطلبًا رسميًا بانسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701.

وبحسب المصادر، فإن بري يعتبر أن حزب الله أظهر “مرونة واضحة”، حيث لم يطلق أي رصاصة منذ وقف إطلاق النار.