المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم النائب إبراهيم منيمنة الذي أوضح بعد اللقاء ان البحث تناول القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء "حيث اكدت دعمنا لرئيس الجمهورية والحكومة وقراراتها وتناولنا تطور المشهد السياسي اللبناني راهنا حيث كان تأكيد على ضرورة الذهاب بخطوات جدية لتنفيذ قرارات الحكومة بحكمة وحزم في آن واحد". وأضاف: "ناقشنا المهام الموكلة الى الجيش والإجراءات المتخذة لحفظ الامن في البلاد، وتمنيت المزيد من التشدد في الامن في بيروت وأكدت على أهمية دعم المسار الإصلاحي للحكومة."

النائب ميشال الدويهي: كذلك استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي أشار الى ان البحث مع الرئيس عون تركز حول نتائج زيارة الموفد الأميركي توم بارّاك والسيدة مورغان اورتيغوس وشددت "على أهمية استكمال تطبيق قرار مجلس الوزراء في جلستي 5 و 7 آب لما فيه مصلحة لبنان واستعادة السيادة خصوصا ان الاستقرار الأمني والسيادي مطلوب كي يتمكن الاقتصاد من استعادة عافيته والانطلاق من جديد."

وردا على سؤال أوضح النائب الدويهي انه ركز في حديثه مع الرئيس عون على أهمية ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها وان ينتخب اللبنانيون غير المقيمين في لبنان النواب الــــ 128.

المنتج اوسكار الزغبي والأب جوني سابا: وفي قصر بعبدا، المنتج التنفيذي الهوليودي اوسكار الزغبي والأب جوني سابا اللذين اطلعا الرئيس عون على التحضيرات الجارية لانتاج فيلم عن الفينيقيين يتم تصويره في لبنان ويعرض للحضارة الفينيقية والمحطات التاريخية المرتبطة بها. ومن المقرر ان يشارك في الفيلم حشد من الممثلين اللبنانيين والعرب والأجانب إضافة الى تقنيين ومهندسين من ذوي الخبرة العالمية، على ان يتم انجاز الفيلم في العام 2027 بموازنة تبلغ حوالي 71 مليون دولار. وسيتم الإعلان عن انطلاق العمل بإنتاج الفيلم خلال الشهر المقبل، بعد استكمال الترتيبات اللوجستية الضرورية.

ونوّه الرئيس عون بأهمية انجاز فيلم عن الفينيقيين، مقدّرا المبادرة التي قام بها المنتج الزغبي والأب سابا.