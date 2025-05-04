May 4, 2025 8:22 AMClock
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رئيس الجمهورية من وزارة الدفاع: لديّ ملء الثقة أن اليوم الانتخابي سيمرّ على خير وسلامة وسيعطي هذا اليوم رسائل إيجابية الى الداخل والخارج

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