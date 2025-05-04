واكب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ميدانياً الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري الأول منذ العام 2016 بعد التمديد بسبب الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان. وكانت رغبة الرئيس عون واضحة في الحرص على الاستماع الى شكاوى المواطنين، والاطلاع على التدابير الامنية والقضائية التي اتخذتها الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات في مرحلتها الأولى في جبل لبنان.

الرئيس عون كان توجه قبيل انطلاق العملية الانتخابية، الى وزارة الداخلية والبلديات، حيث كان في استقباله لدى وصوله، وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ووزير العدل عادل نصار، وكانت محطته الأولى الغرفة المخصصة للخط الساخن 1766 والتي أنشئت بمساهمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات، وتقتصر مهمتها على تلقي طلبات وشكاوى المواطنين طوال فترة الانتخابات، ومتابعة نسب التصويت.

ثم انتقل الرئيس عون والوزيران الحجار ونصار الى مكتب وزير الداخلية، وجرى بحث تفصيلي بالإجراءات المتخذة لحماية العملية الانتخابية من كل ما يمكن ان يعترضها ان من الناحية الأمنية او من الناحية القضائية. واكد الوزيران لرئيس الجمهورية الجهوزية التامة لمعالجة أي مشكلة قد تطراً خلال سير هذه العملية في مرحلتها الأولى التي تقام في محافظة جبل لبنان.

وبعد انتهاء الاجتماع، توجه الجميع الى غرفة العمليات المركزية التي تعتبر المركز الأساسي لادارة العملية الانتخابية التي يرأسها وزير الداخلية، واستمع من الرائد في قوى الامن الداخلي محمد شعبان، الى شرح عن آلية عمل الغرفة منذ تلقي الشكوى وحتى العمل على معالجتها. كما أوضح الرائد شعبان ان الغرفة تتلقى ايضاً نسب الاقتراع من رؤساء المراكز في مختلف مناطق جبل لبنان، بشكل مباشر حيث يتم تجديدها تباعاً خلال ساعات النهار، كما تتابع الغرفة الاحداث الأمنية التي تطراً وتعمل على تذليلها بشكل فوري.

وحرص الرئيس عون خلال تواجده في غرفة العمليات المركزية، على ان يتلقى شخصياً شكاوى المواطنين، فتلقى اتصالين واستمع الى مضمون المكالمتين وأعطى توجيهاته الى الوزير الحجار لمتابعة مطالب صاحبي الاتصالين، وقد تركت هذه الخطوة اثراً ايجابياً على المواطنين من جهة، وعلى أعضاء الغرفة المشتركة من جهة ثانية.

وتحدث الرئيس عون الى الموجودين، ودعاهم الى العمل بنشاط وجدية للمساهمة في انجاح العملية الانتخابية اليوم، وطمأنة المواطنين الى ان الدولة جادة في تأمين حق المواطنين في التعبير عن رأيهم في صناديق الاقتراع، ما يشجعهم على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات.

كلمة الرئيس عون

وبعدها، القى الرئيس عون كلمة مقتضبة في الساحة الخارجية لوزارة الداخلية حيث انتظره الصحافيون فقال: "من المهم ان هذا الاستحقاق الانتخابي قد أقيم في موعده، خصوصاً وان نحو90 في المئة من البلديات في لبنان قد تم حلّها، والمواطن يشكو من عدم وجود هذه البلديات لمواكبة حاجاته وطلباته في قريته ومدينته، علماً ان للبلدية دوراً أساسياً في الانماء، وها هو هذا الاستحقاق قد بدأ اليوم.

لا دور للدولة في هذه الانتخابات الا تأمين امنها وسلامتها وحمايتها، ونبارك لمن يفوز فيها، وندعو بالتوفيق في الاستحقاق المقبل لمن لم ينجح. واتوجه بكلمة أساسية الى المواطن اللبناني، وهي ان الانتخابات اليوم تشكل فرصة لك، وصندوق الاقتراع هو حقك الطبيعي والشرعي، وعليك بوضع الاسم او اللائحة التي تراها مناسبة لمصلحة قريتك او مدينتك، ولا تدع العامل المذهبي والطائفي والحزبي والمالي يؤثر على خيارك، فعليك وحدك تقع المسؤولية في هذا المجال.

سأواكب العملية الانتخابية طوال اليوم، كما سيواكبها ايضاً وزيرا الداخلية والعدل، وعلى امل ان تمرّ هذه المرحلة من الانتخابات بسلاسة ومن دون أي احداث، ولدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة بالتدخل المباشر لمعالجة أي شائبة وقمع أي محاولة للغش، كي يكون رسالة ثقة الى العالم بأن لبنان بدأ ينهض ويبني مؤسساته وبات على السكة الصحيحة."

سراي بعبدا

ومن وزارة الداخلية، انتقل الرئيس عون يرافقه الوزيران الحجار ونصار، الى سراي بعبدا الحكومي، وكان في استقباله محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وكانت جولة في اقسام السراي قبل ان يعقد اجتماع في مكتب المحافظ، استمع فيه الرئيس عون الى التحضيرات التي سبقت اليوم الانتخابي وحتى الساعة. بعدها، انتقل الجميع الى غرفة عمليات جبل لبنان الموجودة في السراي، والمرتبطة بغرفة العمليات المركزية، وهي تشكل صلة وصل بين مختلف اقضية محافظة جبل لبنان.

واستمع الرئيس عون من ضباط مولجين متابعة العمل في الغرفة على طريقة عملها وكيفية مواكبتها لسير العملية في مختلف الاقضية التي تتألف منها محافظة جبل لبنان، وعرضوا له نتائج البلديات والمخاتير الذين فازوا بالتزكية. ثم عرض العميد جوزف مسلّم للمهام التي تقوم بها قوى الامن ضمن الصلاحيات المناطة بها لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، وعدد العناصر المنتشرين ميدانياً، وتم التأكيد انه حتى الساعة لم يتم تسجيل أي اشكال او حادثة امنية تذكر. وابدى الضباط تقديرهم للدعم الذي يلقونه من رئيس الجمهورية لانجاح الانتخابات.

وشكر الرئيس عون الضباط والعسكريين والعاملين في غرفة عمليات جبل لبنان على جهودهم، وعلى الإنجاز الكبير الذي يقومون به بالامكانات المتوافرة، فـ"الارادة موجودة والقدرة على الإنجاز ايضاً، ومن لا يريد ان يعمل فلا ذريعة لديه ولا مكان له بينكم. وما رأيته في وزارة الداخلية وهنا في السراي، يفرح القلب على الرغم من الإمكانات المادية والتكنولوجية المتواضعة، ولديّ ملء الثقة ان العملية الانتخابية ستمضي بسلام وستنعكس ايجاباً على كافة المناطق في المراحل اللاحقة".

وزارة الدفاع

ومن سراي بعبدا، توجه الرئيس عون يرافقه الوزير نصار الى وزارة الدفاع، واستقبله وزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وكبار الضباط. ودخل الجميع الى غرفة العمليات، وحرص الرئيس عون على مصافحة الضباط فرداً فردا، قبل ان يستمع الى شرح مفصل من مدير العمليات العميد جورج رزق الله عن التدابير التي اتخذها الجيش منذ ليل امس لمواكبة الوضع الأمني على الأرض، ومنع حصول الإشكالات والحوادث الأمنية، وكيفية نشر العناصر المولجة فرض الامن والسلامة العامة والتي يبلغ عددها بين 15 و18 الف عنصر. كما استمع من النقيب نبيل سليمان من قوى الامن الداخلي الى شرح عن عملية التنسيق مع الجيش لحفظ الامن، ومواكبة العملية الانتخابية عبر الربط الالكتروني لصناديق الاقتراع، وتأمين الحماية لها منذ وصولها امس الى مكاتب الاقتراع وحتى تسليمها، بعد انتهاء العملية الانتخابية، الى لجان القيد المعنية.

وتحدث الرئيس عون الى الموجودين، مهنئاً إياهم على الجهد الذي بذلوه من اجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بعد وقت طويل نظرا ًالى أهميته، وشدد على الدور الاساسي للبلدية في الحياة اليومية للبنانيين، وعلى أهمية حصول الانتخابات في موعدها، والصورة التي تعطيها عن لبنان وعن جهوزيته للانطلاق في مسيرة النهوض. ومازح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العسكريين في وزارة الدفاع، قائلاً: "عم بيعذّبكن وزير الدفاع؟".

تلفزيون لبنان

ثم انتقل رئيس الجمهورية يرافقه الوزير نصار، الى مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط، في زيارة أرادها ان تؤكد على دور هذه المحطة الرسمية واعطائها الدفع المعنوي اللازم لعودتها الى مسارها التاريخي.

وكان في استقباله في مقر التلفزيون، وزير الاعلام بول مرقص، مساعدة مدير التلفزيون ندى صليبا، مدير العمليات سليم قازان، رئيس الارسال سعيد بو ضاهر، ومديرة الاخبار دينا رمضان.

وجال الرئيس عون في ارجاء المبنى، واطلع على تجهيزاته ومواكبة العاملين فيه للعملية الانتخابية، واستمع من السيدة صليبا على الإجراءات التي اتخذها العاملون في التلفزيون لتغطية الانتخابات في كافة ارجاء محافظة جبل لبنان، كما استمع الى الصعوبات التي يعاني منها التلفزيون. ثم انتقل الرئيس عون الى استوديو الاخبار، وأجاب على الهواء مباشرة على سؤالين للمذيع ياسر غازي حول حصول باقي الاستحقاقات في مواعيدها، ومصير تلفزيون لبنان، والشعار الذي اعلنه عن ان "البلد يبدأ بالبلدية"، فقال الرئيس عون ان هذا الشعار يعود لقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد جوزف مسلّم، واكد ان المهل الدستورية سيتم احترامها، بدليل ما يحصل اليوم على صعيد البلديات والمختارين والذي لم يحصل منذ العام 2016، وستستكمل باقي الاستحقاقات في مواعيدها.

اما عن تلفزيون لبنان، فأبدى الرئيس عون إصراره على ان يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى مهامه لنهضة هذا التلفزيون،. وقال: زيارتي هذه هي للدلالة على أهمية تلفزيون لبنان، ولكي أثني على دور الموظفين فيه واعرب عن تقديري للموظفين وأشكرهم على جهودهم واصرارهم على القيام بمهامهم على الرغم من ضعف الإمكانات البشرية والتقنية والمادية، فهذا تلفزيون الوطن. ويجب قياس الإنجازات على قدر الإمكانات المتوافرة، ولذلك فإنكم تنجزون اكثر من غيركم، لانكم تتمعون بالارادة وبالايمان بهذا التلفزيون، وهذا السبب الرئيسي لزيارتي، وهذا دليل على انه متى توفرت الإرادة، فلا عوائق قادرة على إيقافها، وتم وضع لبنان على السكة الصحيحة."

ثم تحدث الوزير مرقص فشدد على ان زيارة الرئيس عون الى المبنى، أعطت زخماً كبيراً للعاملين، واملاً بنهوض تلفزيون لبنان، "وقد انهينا الترشيحات في 24 من الشهر الفائت، ونحن بصدد فرز السير الذاتية تمهيداً للمقابلات والانطلاق في التعيينات برعايتكم وموافقة مجلس الوزراء."

واثنى الرئيس عون على وزير الاعلام ورغبته في الدفاع عن مصالح التلفزيون والعاملين فيه.

ثم اخذت صورة تذكارية على درج المبنى قبل ان يغادر رئيس الجمهورية عائداً الى قصر بعبدا.