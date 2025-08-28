تتوالى الاستنكارات الرسمية بعد استشهاد عناصر من الجيش اللبناني جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت مذخّرة بقنبلة، سقطت في بلدة الناقورة جنوب البلاد.

وعزّت شخصيات سياسية باستشهادهما.

الرئيس عون: أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ألمه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون أول في الجيش وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار مسيرة اسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب ، وذلك خلال الكشف عليها.

وقال الرئيس عون بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم، ان الجيش يدفع مرة اخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل ” ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية .

وقدم الرئيس عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح .

نواف سلام: وأجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، معزّيًا بالشهيدين اللذين سقطا في الجنوب، ومعبّرًا عن تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا ورتبًا وأفرادًا.

الحجار: وكتب وزير الداخلية والبلديا أحمد الحجار على حسابه عبر منصة "إكس": دماء أبطال الجيش عهدٌ متجدّد على بقاء الوطن صامداً، وهم يقدّمون التضحيات لتبقى راية الوطن مرفوعة ويزهر الجنوب بالأمان.

الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.

السعد: من جانبه، كتب النائب راجي السعد عبر حسابه “إكس”: “كل التعازي القلبية لعائلتي الضابط والجندي الشهيدين في الجنوب اللبناني، والتعازي أيضاً لقيادة الجيش وقائد الجيش ولفخامة رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “يستمر الجيش اللبناني بتقديم التضحيات والشهداء فداء للوطن والمواطن وهو لن يتوانى عن القيام بكل واجباته في الدفاع عن كل الأراضي اللبنانية وجميع اللبنانيين. الرحمة والخلود لشهيدي الجيش اللبناني”.

باسيل: في سياق متصل، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة "إكس": "الأثمان يلي عم يدفعها الجيش بالجنوب من دماء الشهداء والجرحى هي دليل على حجم التحديات والتضحيات.

تحية لروح كل شهيد عم يسقط ليحمي الوطن. تعازينا لقيادة الجيش ولعائلات الشهداء، على أمل نقدر نبني وطن يعيش فيه أولادنا بكرامة وسلام".

وزير الدفاع: أعرب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عن حزنه العميق لاستشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين خلال قيامهم بالكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة، مقدّمًا تعازيه بالشهيدين لقيادة الجيش وللمؤسسة العسكرية، داعيًا الله أن يرحم الشهيدين ويلهم أهلهما الصبر، ومتمنيًا للجريحين الشفاء العاجل.

وأكد الوزير منسى أنّ الجيش اللبناني يواجه باستمرار تحديات جسيمة، ويقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب وصونًا لسيادة الوطن.

وشدّد وزير الدفاع على أنّ دماء الشهداء ستظل رمزًا للتفاني والإخلاص، ودليلًا على تمسّك المؤسسة العسكرية برسالتها الوطنية مهما عظمت التحديات.

أبو زيد: في غضون ذلك، كتب النائب السابق أمل أبو زيد، عبر حسابه على منصة "أإكس": "ضريبة جديدة يدفعها الجيش اللبناني على تراب الجنوب بإرتقاء ضابط وجندي في خلال أداء الواجب الوطني والعسكري".

الأمن العام: وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

:يتقدم الأمن العام بأحرّ التعازي من قيادة الجيش، ومن ذوي الضابط والرتيب اللذين ارتقيا شهيدين، إثر قيامهما بواجبهما الوطني جراء الممارسات العدوانية للعدو الإسرائيلي في الجنوب. وتتمنى المديرية للرتيب الجريح الشفاء العاجل.

دماؤهم أمانة، وراية عزّة، وكرامة للبنان".

أحمد الحريري: وتقدم الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري بأحر التعازي إلى المؤسسة العسكرية بالشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت طعيمي اللذين ارتقيا جراء الاعتداء الإسرائيلي على الناقورة.

وقال عبر منصة “أكس”، مساء اليوم: “قدر جيشنا أن يواصل تقديم التضحيات على مذبح حماية الاستقرار في الجنوب والدفاع عن سيادة الوطن، وقدرنا جميعاً أن نتوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن خرق القرارات الدولية واحتلال أرضنا وارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا وجيشنا”. وختم بالقول :” ننحني إجلالاً أمام دماء الأبطال، ونتقدم بأحرّ التعازي إلى المؤسسة العسكرية وعائلات الشهيدين، وإلى كل اللبنانيين”.