وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون الى الصرح البطريركي في بكركي عند التاسعة والثلث صباحا للمشاركة قي قداس الفصح، وكان في استقباله عند مدخل الصرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة حنا علوان وانطوان عوكر وبولس الصياح. ثم توجه الجميع الى صالون الصرح حيث تم تبادل التهاني بعيد الفصح والتقاط الصور التذكارية، عقد بعدها رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي خلوة في مكتب البطريرك تم خلالها التداول في الاوضاع العامة وآخر التطورات.

بعد الخلوة توجه الرئيس عون الذي انضمت اليه اللبنانية الاولى، الى الاعلاميين المتواجدين في باحة الصرح بالتهنئة، وقال: "جئنا لتهنئة سيدنا غبطة البطريرك ومشاركته بقداس احد القيامة. اتوجه من على منبر هذا الصرح الكبير الى جميع اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً، بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفصح الذي آمل أن يحمل معه كل الخير والبركة والامل وراحة البال لجميع اللبنانيين".

ورداً على سؤال عن موقف رئاسة الجمهورية حيال المواقف التي صدرت أخيراً من قبل "حزب الله" حول موضوع السلاح، قال الرئيس عون: "أتينا اليوم لنشارك بقداس العيد، ولكن أؤكد ان هذا الموضوع لا يُناقش عبر الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل بعيداً عن الاستفزاز، فنضع مصلحة الوطن العليا اولاً لتكون هي الاساس في مقاربة هذا الموضوع و أي موضوع خلافي آخر".

سئل: لقد اعلنتم سابقاً انه سيكون هناك حوار ثنائي مع "حزب الله" حول موضوع السلاح،هل بدأ هذا الحوار؟ وهل المواقف التي اعلنها امس الشيخ نعيم قاسم ألغت هذا الحوار؟

اجاب: "أعيد وأكرر ان أي موضوع خلافي، سلاح او غير سلاح لا يقارب عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بل عبر التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. وعندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الامر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية ان تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان".

سئل: كيف ستتمكنون من التوفيق بين الضغوط الخارجية على لبنان وبين المطالب الداخلية التي تقول بأن الامر بحاجة الى وقت، في ظل حديث البعض عن ضرورة الحوار ووضع استراتيجية دفاعية لحل هذا الموضوع؟

أجاب: "علينا معالجة هذا الموضوع برويّة ومسؤولية، لان الامر حساس ودقيق واساسي للحفاظ على السلم الاهلي. وحل هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والاطراف المعنية الاخرى .فأي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يقارب الا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي وإلا سنأخذ لبنان الى الخراب. فلا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوطات، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتخذ القرار بشأنه، ولكن علينا ان ننتظر الظروف المناسبة لذلك، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ.

سئل: هل تعد اللبنانيين بتنفيذ خطاب القسم لاسيما لجهة محاربة الفساد وتأمين حياة كريمة للبنانيين؟

اجاب: "اعتقد ان عمر الحكومة هو ثمانية اسابيع، وقد حققت في هذا الوقت الكثير من الامور واهم معركة لنا في الداخل هي محاربة الفساد ولكن ذلك يتطلب انجاز تشكيلات قضائية تضع القاضي المناسب في المكان المناسب. واقول لكم إن قطار قيامة لبنان انطلق ولا اظن ان احداً يمتلك ذرة من المسؤولية الوطنية سيعرقل هذا القطار. ويعطيكم الف عافية وكل عام وانتم بخير".