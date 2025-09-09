Sep 9, 2025 8:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الجمهورية في اتصال مع تميم بن حمد: لبنان يقف إلى جانب قطر في وجه العدوان الغادر ويستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا موحّدًا والهجوم طعنة لجهود إحلال السلام ووقف المجازر في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o