Apr 25, 2025 10:18 AMClock
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رئيس الجمهورية جوزاف عون من المجلس الإقتصادي والإجتماعي: انا هنا اليوم لأتعهد لكم أن أكون معكم وأحمي واجبكم وحقكم لنحقق جميعًا خير أهلنا وشعبنا

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