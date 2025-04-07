Apr 7, 2025 3:14 PMClock
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رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله وفداً من مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان ATFL: بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيداً للبنان، بل يزيد الوضع تعقيدًا

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