المركزية - رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا حضره وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمدير العام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية القاضي يحيا كركتلي ومستشار الشؤون الدستورية والقانون الدولي أنطوان صفير.

وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع المؤسسات القضائية مع اقتراب بدء السنة القضائية في منتصف شهر أيلول المقبل، إضافة الى مواضيع تعنى بالإصلاحات القضائية.

سفيرة لبنان في واشنطن: واستقبل الرئيس عون سفيرة لبنان المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية السفيرة ندى حمادة معوض قبيل سفرها الى واشنطن لتسلم مسؤولياتها الجديدة.

وقد شكرت السفيرة معوض ثقة الرئيس عون ومجلس الوزراء بتعيينها، فيما تمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مهامها الجديدة والعمل لما فيه مصلحة لبنان والعلاقات اللبنانية- الأميركية.