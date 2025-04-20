تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطور الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية بعد ظهر الأحد وظل على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

وقدم الرئيس عون التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا في اثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية.

وقال الرئيس عون "ان الجيش الذي اقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من اجل لبنان واللبنانيين".