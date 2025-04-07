Apr 7, 2025 12:47 PMClock
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رئيس الجمهورية بحث مع رئيس مجلس النواب في الأوضاع العامة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافةً إلى نتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان

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