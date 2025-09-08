Sep 8, 2025 3:19 PMClock
أبرز الأحداث
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي في هذه الأثناء رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي مع وفد من المشاركين في المؤتمر البرلماني الأسيوي الافريقي

