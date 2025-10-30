المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بيرقدريان ورئيس بلدية برج حمود السيد مارديغ بوغوسيان. وقد سلمت الوزيرة بيرقدريان رئيس الجمهورية كتابا من قداسة كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا آرام الأول، لمناسبة اليوبيل الثلاثين لانتخابه، كما نقلت تحياته وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية.

وحمل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة تحياته للكاثوليكوس آرام الأول متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته الروحية والوطنية.

من جهته، اطلع رئيس بلدية برج حمود الرئيس عون على التحضيرات التي تجريها البلدية لاعادة تأهيل ملعب برج حمود البلدي وفق مواصفات اولمبية ودولية، وسيستوعب الملعب بحلته الجديدة فور انجاز العمل فيه نحو 12 الف متفرج لملعب كرة القدم، و 4 الاف متفرج لملعب كرة السلة. وأوضح السيد بوغوسيان ان مشروع تطوير الملعب وتأهيله سيكون له مردودا إيجابيا على الصعد الرياضية والاجتماعية والثقافية إضافة الى انتعاش المنطقة اقتصاديا.

ونوه الرئيس عون بالجهد الذي تقوم به بلدية برج حمود لتأهيل الملعب البلدي ليواكب النشاطات الرياضية في لبنان.

المدير العام للمعهد العربي للتخطيط: واستقبل الرئيس عون المدير العام الجديد للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عادل عبد الله الوقيان يرافقه السيد كريم درويش والسيدة لمياء المبيض بساط رئيسة معهد باسل فليحان المالي. وقد اطلع الدكتور الوقيان الرئيس عون على عمل المعهد والدراسات التي ينظمها مؤكدا على شراكة لبنان في نشاطاته التي تركز على توفير الدراسات والاستشارات ووضع الاستراتيجيات في مختلف المواضيع التي تهم الدول العربية والمؤسسات والشركات المتخصصة.

ونوه الرئيس عون بدور المعهد العربي للتخطيط مثمنا التعاون القائم بينه وبين المؤسسات اللبنانية على مختلف المستويات.

خمسة سفراء لبنانيين الى الخارج: والتقى الرئيس عون خمسة سفراء لبنانيين عينوا في الخارج وزودهم بتوجيهاته قبل سفرهم لتسلم مهامهم الديبلوماسية الجديدة، مركزا على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعينين فيها ورعاية مصالح اللبنانيين. والسفراء هم: جيسكار الخوري (جنوب افريقيا)، بريجيت العجيل (كولومبيا)، بشير طوق (كندا) ، وليد منقارة (هولندا) وعلي الصالح (رومانيا).

وشكر السفراء الخمسة الرئيس عون على الثقة التي اولاها إياهم مجلس الوزراء مؤكدين العمل في سبيل مصلحة لبنان.

النائب بلال عبدالله: كما استقبل رئيس الجمهورية، عضو "اللقاء الديمقراطي" رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: "نقلنا تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأكدنا وقوفنا إلى جانب حماية لبنان وتناولنا القضايا الحياتية والمعيشية".

‏أضاف: "لقد ناقشت قانون البطاقة الصحية، ووجدت كل التفهم والدعم اللازمين لإيجاد حل جذري يخفف معاناة المواطن اللبناني. ووضعت فخامته في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية لتأمين تغطية للمرضى الذين يستكملون علاجهم في منازلهم، ومن المقرر مناقشة القانون يوم الإثنين في لجنة الصحة النيابية".

خضر: كما استقبل رئيس الجمهورية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أطلعه على سير الأمور في المحافظة والأوضاع العامة فيها.