Apr 22, 2025 12:54 PMClock
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رئيس الجمهورية استقبل وفدًا من بلدة العيشية مشددًا على أهمية توافق أبنائها لما فيه خير البلدة وقال: "قدمتم الشهداء في سبيل العيشية ولبنان"

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