11:03 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الجمهورية استقبل سفير لبنان المعيّن في المغرب علي ضاهر، لمناسبة التحاقه بمركز عمله، وتمنى له التوفيق في مهمته لتعزيز العلاقات اللبنانية – المغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o