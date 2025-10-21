Oct 21, 2025 9:30 AMClock
أبرز الأحداث
رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران: اخذنا سلة من الاجراءات الجازمة في حق مرتكبي ملف "تزوير الامتحانات" في كلية الحقوق والخلل يكمن في مكان محدد لم تتخطَ حدوده عتبة تزوير الشهادات او الافادة الاكاديمية

