Aug 3, 2025 10:45 PMClock
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء قطاع الانتشار في التيار: المنتشرون خلقوا للبنان امبراطورية لا تغيب عنها الشمس وحولوا وجع الانسلاخ عن الوطن الى قصص نجاح

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