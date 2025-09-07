يتوجّه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي على رأس وفد من البرلمان العربي إلى بيروت، للمشاركة في الاجتماع العام للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي سيعقد يومي 8-9 أيلول 2025م، في مقر مجلس النواب اللبناني.

ومن المقرّر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، تتناول رؤية البرلمان العربي لتعزيز التعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيجري وفد البرلمان العربي خلال الزيارة عددا من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى برئاسة رئيس البرلمان العربي مع عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية على المستويين السياسي والبرلماني.