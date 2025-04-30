Apr 30, 2025 7:43 AMClock
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رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لصوت لبنان: ندعو الى صحوة ضمير تجاه تصحيح أجور العاملين لأن الموظف لا يمكنه ان يعيش ب 250 دولاراً وسط غلاء المعيشة

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