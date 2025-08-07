Aug 7, 2025 11:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان العامة الإيرانية: لن نسمح للكيان الصهيوني بتحقيق أهدافه بتوسيع احتلاله وزعزعة الاستقرار بالمنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o