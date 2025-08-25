9:16 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإبرام اتفاق جزئي بشأن غزة للسماح للجيش بإعادة تنظيم صفوفه ويبلغ الحكومة أن أي ضغط عسكري لاحتلال المدينة سيعرض حياة الرهائن للخطر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o