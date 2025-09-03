Sep 3, 2025 9:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعيش مرحلة حاسمة والحرب لن تنتهي قبل إنجاز المهمة بإخضاع حماس وإعادة المختطفين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o