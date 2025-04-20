Apr 20, 2025 6:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي: نسيطر على نقاط ونوجد على الجبهة في سوريا للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o