Jul 23, 2025 7:54 PMClock
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رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن أمام مفترق طرق قد يؤثر على استمرار حملتنا في غزة

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