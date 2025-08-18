Aug 18, 2025 9:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي: نتجهز لتعميق الأضرار بـ"حماس" في غزة ونحن في خضم حملة متعددة الأبعاد مستمرة وغير مسبوقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o