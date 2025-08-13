أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من جنوب لبنان الى ان الجيش الاسرائيلي قضى على 240 عنصرا من حزب الله ونفذ 600 غارة جوية منذ وقف إطلاق النار.

وقال:"سبب وجودنا هنا هو أننا غيّرنا الواقع الأمني بالجبهة الشمالية ولن نعود إلى الوراء ولن نسمح بعودة التهديدات لتنمو من جديد".



أضاف زامير:" صدّقنا صباح اليوم على خطط احتلال غزة ونحن الآن في لبنان ونعمل كذلك في سوريا واليمن والضفة الغربية."

وأوضح أنّ الإنجازات في الجبهة الشمالية غير مسبوقة.

وقال:"حن في الخط الأمامي، نتخذ موقفاً هجومياً ونعمل باستمرار على إحباط التهديدات. ننفذ ذلك في جميع الساحات – نرصد التهديد ونعالجه. نهجنا الهجومي ومبادرتنا هما الأساس".