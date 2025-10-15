Oct 15, 2025 11:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي متوعدا حماس: لن نسمح بأي تهديدات ويدنا على الزناد وعلى الدبابة وعلى الطائرة الحربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o