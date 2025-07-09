Jul 9, 2025 8:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد ألحقنا أضرارا جسيمة بقدرات حماس وقد تهيأت الظروف للتقدم نحو صفقة الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o