Apr 2, 2025 8:35 PMClock
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رئيس الأركان الإسرائيلي: الشيء الوحيد الذي سيوقف تقدمنا في غزة هو إطلاق سراح الرهائن

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