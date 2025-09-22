10:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت لـ"إسرائيل هيوم": نتنياهو لا يريد ولا يعرف كيف ينهي الحرب ويتبنى وهم النصر الكامل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o